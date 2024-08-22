Англія

Іспанський фулбек залишив Астон Віллу.

Ноттінгем Форест на своєму офіційному сайті оголосив про підписання крайнього захисника Алекса Морено, права на якого належать Астон Віллі.

31-річний іспанець приєднався до табору "лісників" на правах річної оренди, при цьому Форест залишив за собою право викупу футболіста на повноцінній основі.

У минулому сезоні Алекс Морено провів за Астон Віллу 29 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 3 голи та віддав 3 результативні передачі.