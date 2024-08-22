Англія

Лондонці налаштовані рішуче.

Трансферне вікно цього літа для лондонського Арсеналу ще далеке від свого закриття, і в останні дні колектив Мікеля Артети хоче зробити ще одну спробу підписати собі забивного нападника.

Можливо, ним стане нігерійський форвард бергамаської Аталанти Адемола Лукман, який на весь світ заявив про себе за допомоги хет-трику в фіналі Ліги Європи УЄФА проти леверкузенського Баєра.

ЗМІ повідомляють, що 26-річний виконавець пропустив останнє тренування "Богині" з неназваних причин і разом із тим існує інформація, що Лукман уже ухвалив рішення про відхід з Аталанти цього літа.

Арсенал при цьому пропонує бергамаскам 50 млн євро + бонуси + польського захисника Якуба Ківьора на додачу.

Разом із тим, у "канонірів" уже є доволі серйозний конкурент — Ліверпуль дає 70 млн євро без жодних додаткових умов.

Аталанта натомість обрала вичікувальну позицію й разом із тим хоче запропонувати Лукману новий контракт із "вагомою клаусулою".

Адемола за минулий сезон забив 17 голів та віддав 10 гольових передач у 45 матчах.