Англія

Однак цей гравець тільки робить перші кроки в "дорослому" футболі.

Французький півзахисник Мохамаду Канте наразі є невідомим для широкого футбольного європейського загалу, бо його професійна кар’єра лише зараз отримала потужний поштовх.

18-річний гравець цього літа планував повноцінно долучитись до основної команди ФК Париж і працювати з нею над підготовкою до сезону у Лізі 2.

Однак у цей момент на нього звернув увагу лондонський Вест Гем, і після нетривалих перемовин "молотобійці" забезпечили собі трансфер цього футболіста.

Вартість переходу мізерна за сучасними вимірами — менше 1 млн євро, тоді як гравець отримає п’ятирічний контракт.

Але перший сезон із цього періоду Канте проведе саме в Парижі на правах оренди, відповідно до домовленості поміж клубами.

У минулому сезоні на рахунку Мохамаду 9 матчів та два голи за команду U19.