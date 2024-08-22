Англія

МЮ хоче надовго зберегти свого вундеркінда.

Манчестер Юнайтед планує перепідписати особистий контракт з 19-річним півзахисником Коббі Мейну. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією видання, керівництво манкуніанського клубу збирається обговорити новий п'ятирічний контракт із англійцем. Початок перемовин заплановано на перші числа вересня.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2027 року з можливістю продовження ще на один сезон для клубу. Наразі зарплатня Коббі в МЮ складає один мільйон фунтів стерлінгів на рік. Трансфермаркт оцінює його у 55 млн. євро.

У минулій кампанії Коббі Мейну відіграв за Манчестер Юнайтед 35 матчів, забив п'ять голів та віддав три результативні передачі. Цього сезону він вже відіграв дві гри у футболці "червоних дияволів".