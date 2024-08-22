Англія

Захисник заявив про своє бажання клубу.

Кіран Тріпп'єр хоче покинути Ньюкасл.

За інформацією The Guardian, захисник повідомив керівництву клубу про бажання піти цього літа.

Стверджується, що в новому сезоні Тріпп'єр має поступитися місцем у стартовому складі Валентіно Лівраменто, який вийшов у стартовому складі на матч із Саутгемптоном у першому турі.

Однак, незважаючи на це, головний тренер Ньюкасла Едді Гау зацікавлений у тому, щоб зберегти Тріпп'єра в команді.

У минулому сезоні захисник провів 28 матчів в АПЛ і зробив 10 гольових передач.