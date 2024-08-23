Англія

Керманич Арсеналу висловився про конкуренцію на позиції лівого захисника.

У рамках другого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал зустрінеться з Астон Віллою.

Напередодні цього матчу головний тренер "канонірів" Мікель Артета розповів, чи може в матчі з бірмінгемцями на позиції лівого захисника зіграти Юррієн Тімбер, а не Олександр Зінченко.

"Так, він може. Він може грати на різних позиціях. Його універсальність є однією з його найбільших переваг. Ми сумували за ним 11 місяців. Чудово, що він повернувся.

Днями Тімбер відіграв кілька якісних хвилин. Як і Зінченко. Я вважаю, що Олександр був справді в порядку у перші 60 хвилин матчу проти Вулвергемптона. Здатність знайти те, що потрібно команді в цю хвилину, дійсно цінується", — цитує слова Артети Football London.

Матч Астон Вілла — Арсенал відбудеться 24 серпня о 19:30 за київським часом.