Англія

Керманич "червоних" висловився про "тиху" трансферну кампанію у виконанні його команди.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував трансферну кампанію мерсісайдців у поточне літнє трансферне вікно, а також висловився про можливе підписання голкіпера Валенсії Гіоргі Мамардашвілі.

"Я не хвилююся, бо довіряю команді. Я отримав дуже хороший склад. Минулими вихідними гравці показали, що заслужили цю довіру.

Трансфер Мамардашвілі? Ви не отримаєте від нас жодних повідомлень, поки угода не буде укладена", — цитує слова Арне Слота журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що Гіоргі Мамардашвілі знаходиться за крок до трансферу в Ліверпуль, але ще рік проведе у Валенсії.