Англія

Клуби закривають останні деталі угоди.

Видовищний виступ на чемпіонаті Європи-2024 в Німеччині гарантував грузинському воротарю Гіоргі Мамардашвілі дуже активний період цьогорічного літнього трансферного вікна.

І хоча до його закриття залишаються лічені дні, а 23-річний виконавець і досі залишається в складі іспанської Валенсії, найближчим часом очікується зміна його статусу.

Англійський Ліверпуль домовився з "кажанами" про 30 млн євро відступних, але при цьому футболіст ще рік проведе в Ла Лізі, і лише наступного літа долучиться до складу "червоних".

Таким чином удалось збити початкову вартість у 40 млн євро, на якій наполягала Валенсія.

У минулому сезоні Гіоргі Мамардашвілі провів 37 матчів за Валенсію, пропустивши 41 м’яч та 13 разів відігравши "на нуль".