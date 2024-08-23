Несподівано.
Фурухасі, getty images
23 серпня 2024, 17:25
Нападник шотландського Селтіка Кего Фурухасі зацікавив чинного чемпіона Англії Манчестер Сіті. Про це повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.
За інформацією джерела, у послугах японського футболіста безпосередньо зацікавлений головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола.
Підкреслюється, що іспанський фахівець був вражений грою Фурухасі в передсезонному матчі Селтіка з Манчестер Сіті. В особі японця Гвардіола бачить ідеального змінника для Ерлінга Голанда.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 14 млн. євро.
Минулого сезону Кего Фурухасі відіграв за Селтік 50 матчів, забив 19 голів та віддав 5 результативних передач. У кампанії-2024/25 японець відіграв дві гри та відзначився одним гольовим пасом.