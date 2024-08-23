Англія

Несподівано.

Нападник шотландського Селтіка Кего Фурухасі зацікавив чинного чемпіона Англії Манчестер Сіті. Про це повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.

За інформацією джерела, у послугах японського футболіста безпосередньо зацікавлений головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола.

Підкреслюється, що іспанський фахівець був вражений грою Фурухасі в передсезонному матчі Селтіка з Манчестер Сіті. В особі японця Гвардіола бачить ідеального змінника для Ерлінга Голанда.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 14 млн. євро.

Минулого сезону Кего Фурухасі відіграв за Селтік 50 матчів, забив 19 голів та віддав 5 результативних передач. У кампанії-2024/25 японець відіграв дві гри та відзначився одним гольовим пасом.