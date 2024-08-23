Англія

"Стіві Джи" легенда.

Іспанський фахівець Рафаель Бенітес, який раніше очолював праймову Валенсію, Ліверпуль, мадридський Реал, Інтер, Наполі та Челсі назвав найкращого футболіста, з яким йому вдалося попрацювати. Його слова наводить Stick to Football.

"Стівен Джеррард — найкращий гравець, якого я тренував. Але поки я був у мадридському Реалі, я не міг такого сказати. Зараз можу.

У Стівена було все, він був повноцінним гравцем. Хіба що з точки зору тактики в нього були недоліки", — сказав Бенітес.