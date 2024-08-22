Іспанія

Відомий фахівець прокоментував ситуацію з фінансами в іспанському футболі.

Відомий іспанський фахівець Рафаель Бенітес наразі перебуває в пошуках нового місця роботи після того, як навесні його звільнили із Сельти через незадовільні результати виступів команди.

І допоки 64-річний фахівець шукає собі новий клуб, він охоче розповідає про період перебування у Віго та проблеми, із якими йому довелось зіштовхнутись.

"Як я потрапив до Сельти? Моя дружина — галісійка, вона родом із Уренсе, і тут мені пропонують трирічний контракт. Як не погодитись?

Розмова з тодішнім 80-річним президентом та його донькою, яка зараз очолює клуб, була доброю та легкою.

Луїш Кампуш був зовнішнім радником цього клубу, і він міг привести гравців із Парі Сен-Жермен або ще звідкись лише одним дзвінком. Ми могли наблизитись до зони єврокубків за один рік, потім туди увійти, а далі, за два чи три роки, стабільно виступати на високому рівні.

Але в Іспанії настільки суворий ліміт зарплат, що дуже важко конкурувати з грандами. Реал Мадрид може витратити 600 мільйонів, а Сельта — 60 мільйонів. Тут неможливо конкурувати, бо треба постійно тримати себе в межах цих витрат.

У підсумку, ситуація в клубі була не такою, якою мені її презентували. Зараз люди на чолі клубу роблять саме те, що я їм тоді сказав робити. Якщо ви подивитеся на гравців, яких вони позбуваються, то це саме те, що я їм сказав, але тепер на чолі з іншим тренером.

Те саме було в міланському Інтері. Клуби роблять це потім, коли тебе вже звільнили, тому що не хочуть визнавати, що ти маєш рацію. Вони роблять вигляд, що "довіряють" гравцям, що гравці незадоволені твоєю роботою. Потім тебе звільняють, а потім позбуваються й цих гравців.

Звичайно, гравці незадоволені, тому що, якщо ти не граєш, ти завжди незадоволений. Якщо тренер приводить когось, хто кращий за тебе, ти незадоволений, і ти йдеш до керівника клубу скаржитись на життя. Така реальність.

Якщо мені дадуть необхідні інструменти, я зможу конкурувати з будь-ким у будь-якому чемпіонаті", — заявив іспанський фахівець.

Нагадаємо, що раніше Бенітес передбачив розгром Ліверпуля на Енфілді від бергамаської Аталанти.