Англія

"Лисиці" працюють над підсиленням складу.

Лестер оформив трансфер нападника Джордана Аю з Крістал Пелас. Про це повідомляє офіційний сайт "лисиць".

Зазначається, що 32-річний ганець підписав контракт з новим клубом до 30 червня 2026 року. За інформацією Трансфермаркт, Лестер заплатив за досвідченого форварда 5,9 млн. євро.

"Я дуже щасливий і дійсно радий бути тут. Це сталося швидко, але найголовніше для мене — те, що я в Лестері.

У житті завжди потрібні зміни та нова енергія. Я прийняв рішення перейти в Лестер, тому що, перш за все, вважаю, що це великий клуб. Я хочу подякувати клубу, менеджеру, генеральному директору, голові правління, всім, вони наполегливо боролися, щоб привести мене в цей футбольний клуб.

Я думаю, це велика можливість для мене показати, на що я здатний", — сказав Аю під час своєї презентації у новому клубі.

Минулого сезону Джордан Аю відіграв за Крістал Пелас 37 матчів, забив чотири голи та віддав вісім результативних передач.