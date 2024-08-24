Стали відомі склади команд на матч АПЛ.
Гаррі Магвайр, getty images
24 серпня 2024, 13:49
В рамках другого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед відправився у гості до Брайтона. В стартовому складі "червоних дияволів" з'являться Гаррі Магвайр та Мейсон Маунт. Загалом, Ерік тен Гаг не зробив заміни відносно матчу проти Фулгема. У Брайтона відзначимо появу з перших хвилин Дані Велбека, який є вихоавнцем Манчестер Юнайтед.
Брайтон: Стіл — Велтман, ван Геке, Данк, Гіншелвуд — Мілнер, Гілмор — Мінте, Педро, Мітома — Велбек
Запасні: Рашворт, Лемпті, Жуліо, Вебстер, Енсісо, Балеба, Аярі, Беррінгтон, Адінгра
Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї, Магвайр, Мартінес, Далот — Каземіро, Мейну — Діалло, Маунт, Рашфорд — Фернандеш
Запасні: Баїндир, Еванс, де Лігт, Еріксен, Мактоміней, Крістофер Кольєр, Зіркзе, Гарначо, Антоні
Нагадаємо, початок матчу заплановано на 14:30. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.