Англія

Стали відомі склади команд на матч АПЛ.

В рамках другого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед відправився у гості до Брайтона. В стартовому складі "червоних дияволів" з'являться Гаррі Магвайр та Мейсон Маунт. Загалом, Ерік тен Гаг не зробив заміни відносно матчу проти Фулгема. У Брайтона відзначимо появу з перших хвилин Дані Велбека, який є вихоавнцем Манчестер Юнайтед.

Брайтон: Стіл — Велтман, ван Геке, Данк, Гіншелвуд — Мілнер, Гілмор — Мінте, Педро, Мітома — Велбек

Запасні: Рашворт, Лемпті, Жуліо, Вебстер, Енсісо, Балеба, Аярі, Беррінгтон, Адінгра

Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї, Магвайр, Мартінес, Далот — Каземіро, Мейну — Діалло, Маунт, Рашфорд — Фернандеш

Запасні: Баїндир, Еванс, де Лігт, Еріксен, Мактоміней, Крістофер Кольєр, Зіркзе, Гарначо, Антоні

Нагадаємо, початок матчу заплановано на 14:30. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.