Німецький фахівець відзначив роботу нового керманича "червоних".
Клопп, getty images
24 серпня 2024, 15:26
Колишній головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп, який влітку залишив посаду головного тренера "червоних", висловився про роботу нового керманича мерсісайдського клубу Арне Слота. Цитує німця ESPN.
"Я бачив товариський матч Ліверпуля з Севільєю (4:1). Він був дійсно хорошим. Другий тайм матчу АПЛ з Іпсвічем (2:0) також очевидно був якісним.
Але не важливо, чи подобається мені гра Ліверпуля, головне те, що він дуже хороший тренер, у якого є дійсно якісний склад і згуртована команда. Тож все має бути чудово.
Коли я подивився матчі Ліверпуля, переконався, що робота, виконана ним, очевидна. Він привніс нові ідеї. І це найкраще, що можна сказати про тренера, — сказав Клопп.