Англія

Німецький фахівець відзначив роботу нового керманича "червоних".

Колишній головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп, який влітку залишив посаду головного тренера "червоних", висловився про роботу нового керманича мерсісайдського клубу Арне Слота. Цитує німця ESPN.

"Я бачив товариський матч Ліверпуля з Севільєю (4:1). Він був дійсно хорошим. Другий тайм матчу АПЛ з Іпсвічем (2:0) також очевидно був якісним.

Але не важливо, чи подобається мені гра Ліверпуля, головне те, що він дуже хороший тренер, у якого є дійсно якісний склад і згуртована команда. Тож все має бути чудово.

Коли я подивився матчі Ліверпуля, переконався, що робота, виконана ним, очевидна. Він привніс нові ідеї. І це найкраще, що можна сказати про тренера, — сказав Клопп.