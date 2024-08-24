Англія

Завершилася низка матчів у рамках другого туру АПЛ.

У рамках другого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті приймав на своєму полі Іпсвіч Таун та здобув розгромну перемогу з рахунком 4:1.

Головним героєм цього протистояння став форвард "містян" Ерлінг Голанд, який записав на свій рахунок хет-трик.

Манчестер Сіті - Іпсвіч 4:1

Голи: Голанд, 11 (пен), 15, 88, Де Брюйне, 14 - Шмодікс, 7

Манчестер Сіті: Едерсон — Аканджі, Діаш, Гвардіол — Льюїс, Ковачич (Стоунз, 50) — Савіньйо (Гюндоган, 71), Сілва, Де Брюйне (Нунеш, 90), Доку (Гріліш, 71) — Голанд (Макейті, 90)

Іпсвіч: Мурич — Джонсон, Туанзебе (Едмундсон, 89), Вулфенден, Грівз, Девіс — Гатчінсон (Чаплін, 89), Морсі, Луонго (Тейлор, 72), Шмодікс (Гарнесс, 72) — Делап (Аль-Хамаді, 83)

Попередження: Діаш, Гріліш — Морсі, Шмодікс, Аль-Хамаді

У паралельному матчі на нас чекало лондонське дербі між Крістал Пелес та Вест Гемом, яке завершилося перемогою "молотобійців" із рахунком 2:0.

Крістал Пелес - Вест Гем 0:2

Голи: Соучек, 67, Боуен, 72

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс (Шлупп, 82), Геї, Ріад — Муньйос, Вортон, Лерма (Камада, 63), Мітчелл — Едуар (Сарр, 72), Езе — Матета

Вест Гем: Ареола — Цоуфал (Ван-Біссака, 62), Мавропанос, Кілман, Палмьєрі (Тодібо, 89) — Родрігес — Боуен, Соучек (Альварес, 79), Пакета, Кудус (Крессвелл, 89) — Антоніо (Фюллькруг, 62)

Попередження: Лерма — Соучек

У протистоянні між Саутгемптоном та Ноттінгем Форест переможця визначив єдиний гол Моргана Гіббса-Вайта.

Саутгемптон - Ноттінгем Форест 0:1

Гол: Гіббс-Вайт, 70

Саутгемптон: Маккарті — Гарвуд-Белліс, Беднарек, Стівенс (Тейлор, 76) — Сугавара (Едозі, 72), Смоллбоун (Діблінг, 84), Даунс, Арібо (Гонсалу Еспанья Фернандеш, 76), Вокер-Пітерс — Армстронг (Арчер, 72), Бреретон

Ноттінгем Форест: Селс — Вільямс, Міленкович, Мурільйо, Айна — Сангаре (Єйтс, 66), Андерсон (Домінгес, 75) — Еланга, Гіббс-Вайт (Болі, 90), Гадсон-Одої (Сілва, 90) — Вуд (Авонії, 76)

Попередження: Армстронг, Даунс, Беднарек — Сангаре, Вуд, Домінгес

Дебютний гол Еміля Сміта-Роу за Фулгем допоміг його новій команді здобути переможний результат проти Лестер Сіті з рахунком 2:1.

Фулгем - Лестер 2:1

Голи: Сміт-Роу, 18, Івобі, 70 - Фас, 38

Фулгем: Лено — Тете, Діоп, Бессі, Робінсон — Перейра (Рід, 86), Лукич — Траоре (Вілсон, 69), Сміт-Роу (Керні, 69), Івобі — Муніз (Хіменес, 80)

Лестер: Германсен — Крістіансен (Макатір, 85), Фас, Вестергор, Джастін — Ндіді, Вінкс — Декордова-Рід (Аю, 63), Буонанотте (Скіпп, 71), Фатаву — Варді (Мавідіді, 71)

Попередження: Вілсон, Керні — Крістіансен, Вестергор