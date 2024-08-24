Англія

Відмінні показники від англійця.

Вінгер Арсеналу Букайо Сака відзначився унікальним досягненням.

У суботу "каноніри" обіграли Астон Віллу (2:0), а 22-річний гравець відзначився результативною передачею.

Як зазначає Squawka, для Сакі ця перемога стала сотою в кар'єрі в рамках Прем'єр-ліги.

Таким чином, Букайо став лише четвертим футболістом, який досяг цього показника до 23-річчя, після Сеска Фабрегаса, Вейна Руні та Філа Фодена.

Нагадаємо, що Сака відзначився одним забитим м'ячем і двома гольовими пасами у двох стартових матчах нинішнього розіграшу чемпіонату Англії. Свій 23-й день народження лідер атаки Арсеналу відзначить 5 вересня.