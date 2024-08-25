Колектив Арне Слота набрав шість очок на старті сезону.
Ліверпуль - Брентфорд, Getty Images
25 серпня 2024, 20:27
У рамках другого туру АПЛ Ліверпуль на своєму полі приймав Брентфорд.
Підопічні Арне Слота набрали три очки завдяки голам Луїса Діаса і Мохамеда Салаха.
Таким чином, у "червоних" на старті максимальні показники: 2 матчі та 2 перемоги.
Ліверпуль – Брентфорд 2:0
Голи: Діас 13, Салах 70
Ліверпуль: Аліссон – Александр-Арнольд (Бредлі 72), Конате, ван Дейк, Робертсон – Гравенберх (Ендо 90+1), Макаллістер – Салах (Елліот 83), Собослай, Діас (Гакпо 72) – Жота (Нуньєс 72)
Брентфорд: Флеккен – Рерслев Расмуссен, Коллінз, Піннок, Аєр – Єнсен (Карвалью 66), Нергор, Янельт (Оньєка 73), Льюїс-Поттер (Дамсгор 66) – Вісса (Шаде 73), Мбемо
Попередження: Собослай 30, Гравенберх 38 – Нергор 40, Єнсен 45, Мбемо 90+4.