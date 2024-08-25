Англія

Наставник дав свій коментар.

Арне Слот прокоментував перемогу Ліверпуля в матчі з Брентфордом (2:0).

"Думаю, більшість гравців цілком звикли до моїх вимог. Але це багато в чому пов'язано з тим, що це не так уже й відрізняється від того, що раніше робив Юрген.

Можливо, є невеликі зміни, але в основному все те ж саме. Деякі деталі трохи відрізняються, але це також залежить від суперника.

Іпсвіч і Брентфорд ускладнили нам завдання, але я не очікую, що вони потраплять до шістки найсильніших у цьому сезоні.

Тож проти команд, які можуть фінішувати в топ-6, нам є що доводити", — сказав Слот.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль продав Ван ден Берга Брентфорду.