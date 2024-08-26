Англія

Несподіваний поворот.

Лондонський Челсі розглядає можливість обміну вінгера Манчестер Юнайтед Джейдона Санчо. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, керівництво "синіх" хоче обміняти Санчо на вінгера лондонців Рахіма Стерлінга.

Зазначається, що проблемою може стати велика зарплата Джейдона. Челсі буде готове підписати гравця, тільки якщо він погодиться на більш скромний особистий контракт.

Чинна трудова угода 24-річного гравця з манкуніанським клубом розрахована до 30 червня 2026 року з можливістю продовження ще на один сезон для клубу. Зарплатня англійця складає 13 млн. фунтів стерлінгів на рік.