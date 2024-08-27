Англія

Сума угоди складе 30 мільйонів фунтів.

Лондонські Арсенал і Крістал Пелес погодили угоду щодо переходу форварда Едді Нкетіі. Такою новиною ділиться інсайдер Фабріціо Романо.

За свого форварда "каноніри" отримають 30 млн фунтів. 25 млн фунтів "орли" заплатять за гравця одразу, а п'ять, що залишилися, передбачені як бонуси.

Нападнику 25 років, він є вихованцем клубних академій лондонських Челсі та Арсеналу. Дорослу кар'єру розпочав у лавах "канонірів". Один раз, у 2019-2020 роках Нкетіа йшов в оренду в Лідс терміном на один сезон.

У сезоні-2023/24 Нкетіа взяв участь у 37 матчах, відзначившись 6 голами та 3 асистами.