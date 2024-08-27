Англія

Воротар дограє сезон в Іспанії.

Ліверпуль оголосив, що досяг угоди з Валенсією про трансфер 23-річного воротаря Георгія Мамардашвілі "за умови отримання дозволу на роботу".

Підкреслюється, що грузинський футболіст перейде в англійський клуб перед початком сезону-2025/26. До цього моменту Мамардашвілі продовжить грати у складі "кажанів".

Контракт Мамардашвілі з Валенсією розрахований до літа 2027 року.

У минулому сезоні голкіпер провів 37 матчів у всіх турнірах, у 13 з яких відіграв на нуль, в інших пропустив 34 м'ячі.

Згідно з інформацією, представленою на порталі Transfermarkt, ринкова вартість футболіста становить € 45 млн.