Англія

26-річний футболіст може продовжити кар'єру в АПЛ.

Ліверпуль працює над трансфером Федеріко К'єзи.

Раніше стало відомо, що англійський клуб зацікавлений у підписанні вінгера Ювентуса.

Як пише The Athletic, мерсисайдці стежили за гравцем кілька років і вирішили скористатися нинішньою ситуацією: контракт Федеріко спливає через рік, і "бьянконері" готові відпустити його за 15 мільйонів євро.

У Ліверпулі обговорюють можливість підписання чотирирічного контракту з гравцем.

Минулого сезону Серії А К'єза провів 33 матчі, в яких забив 9 голів і зробив 2 асисти.