Англія

Етап кар’єри в Манчестер Юнайтед залишився позаду.

Туніський атакувальний півзахисник французького походження Ганнібал Межбрі долучився до складу юнацьких команд англійського Манчестер Юнайтед ще влітку 2019 року та коштував клубу 10 млн євро в якості трансферу із французького Монако.

Відтоді 21-річний виконавець вів боротьбу за місце в стартовому складі "Червоних дияволів", однак у підсумку вона призвела лише до появи на його рахунку 13 появ на полі та одного забитого м’яча.

За цей час Ганнібал додатково встиг пограти в орендах у складах Бірмінгема та андалузької Севільї, де й провів останні пів року минулого сезону (6 матчів).

Зрештою, після повернення до Манчестера, гравець вирішив, що його час у клубі добіг до завершення, тому ухвалив рішення про перехід до Бернлі.

"Бордові" за цей трансфер сплатили близько 8 млн євро та підписали контракт із гравцем на чотири роки.