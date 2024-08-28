Англія

Сторони працюються над підписанням документів для завершення трансферу англійського форварда.

Нападник лондонського Арсеналу Едді Нкетіа найближчим часом має бути офіційно представлений в якості нового гравця Крістал Пелес.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 25-річний англієць успішно пройшов другу частину медогляду в таборі "орлів".

За інформацією джерела, клубу працюють над бюрократичними моментами та підписанням усіх документів для офіційного завершення трансферу Нкетії, за якого Арсенал отримає гарантовані 25 мільйонів фунтів стерлінгів та 5 млн передбачені в якості бонусів.

У минулому сезоні Едді Нкетіа провів 1393 хвилини у 37 матчах, в яких він забив 6 голів та віддав 3 результативні передачі.