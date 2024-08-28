Англія

18-річний бразилець приєднався до лондонського клубу.

Брентфорд на своєму офіційному сайті оголосив про підписання молодого лівого вінгера Густаво Нуньєса, права на якого раніше належали Греміо.

18-річний бразилець підписав із "бджолами" довгостроковий контракт на шість років, при цьому лондонці залишили за собою опцію продовження ще на два сезони.

За неофіційною інформацією, перехід Нуньєса коштував Брентфорду близько 12 мільйонів євро.

За першу команду Греміо юний бразилець провів 40 матчів, в яких він забив 7 голів та віддав 4 результативні передачі.