Англія

Каталонці готові поборотися з Зальцбургом за іспанського півзахисника.

Центральний півзахисник Ліверпуля Стефан Байчетич може продовжити кар'єру в іспанській Ла Лізі.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, каталонська Барселона зробила офіційну пропозицію мерсісайдцям щодо оренди 19-річного іспанця.

Зазначається, що "блаугранас" готові орендувати Байчетича за 4 мільйони євро без права обов'язкового викупу на постійній основі.

Раніше головний претендентом на Стефана Байчетича був РБ Зальцбург, який у вівторок зробив пропозицію Ліверпулю щодо оренди гравця.