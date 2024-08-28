Англія

Сума трансферу англійського голкіпера складе 24-25 млн фунтів стерлінгів.

Воротар лондонського Арсеналу та збірної Англії Аарон Рамсдейл продовжить свою кар'єру в Саутгемптоні. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби повністю узгодили перехід 26-річного англійця до табору святих за 24-25 мільйонів фунтів стерлінгів з урахуванням бонусів.

Зазначається, що в найближчі 24 години, як і повідомлялося раніше, Арсенал готовий завершити трансфер 23-річного воротаря Еспаньйола Хоана Гарсії на заміну Рамсдейлу.

У минулому сезоні Аарон Рамсдейл програв конкуренцію за місце в стартовому складі Давіду Раї, провівши всього 990 хвилин в 11 матчах, в яких він пропустив 12 голів та тричі відстояв "на нуль".