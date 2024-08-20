Англія

Хоан Гарсія з Еспаньйола вирушить на Емірейтс тільки у разі відходу Аарона Рамсдейла.

Воротар Еспаньйола Хоан Гарсія, який влітку 2024 року став "золотим" призером Олімпійських ігор у складі збірної Іспанії в якості резервного голкіпера, може продовжити кар'єру в лондонському Арсеналі.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "каноніри" досягли усної домовленості з 23-річним іспанцем щодо потенційного переходу, який повністю залежатиме від того, чи залишить команду Аарон Рамсдейл до закриття трансферного вікна — лондонці раніше отримали офіційну пропозицію від Вулвергемптона.

За інформацією джерела, в Еспаньйолі проінформовані щодо інтересу з боку Арсеналу до їхнього воротаря, проте офіційної пропозиції клубу Ла Ліги ще не надходило.

У минулому сезоні Хоан Гарсія виступав разом із каталонською командою у другій Ла Лізі: всього в кампанії-2023/24 іспанець зіграв 21 матч у всіх турнірах, пропустив 10 голів та 12 разів відстояв "на нуль".