Англієць знову поза грою.
Мейсон Маунт, Getty Images
29 серпня 2024, 23:59
Півзахисник Манчестер Юнайтед Мейсон Маунт пропустить кілька тижнів через травму підколінного сухожилля.
"Схоже, мені доведеться пропустити кілька ігор. Під час передсезонки я наполегливо працював, щоб повернути свою фізичну форму, почувався енергійним, гострим і готовим.
Я зроблю все можливе, щоб повернутися в кращу форму і допомогти команді", — цитує прес-служба клубу Маунта.
Нагадаємо, що Маунт був замінений під час матчу другого туру АПЛ, коли Манчестер Юнайтед грав проти Брайтона (1:2).