Англія

Англієць знову поза грою.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Мейсон Маунт пропустить кілька тижнів через травму підколінного сухожилля.

"Схоже, мені доведеться пропустити кілька ігор. Під час передсезонки я наполегливо працював, щоб повернути свою фізичну форму, почувався енергійним, гострим і готовим.

Я зроблю все можливе, щоб повернутися в кращу форму і допомогти команді", — цитує прес-служба клубу Маунта.

Нагадаємо, що Маунт був замінений під час матчу другого туру АПЛ, коли Манчестер Юнайтед грав проти Брайтона (1:2).