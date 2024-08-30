Англія

Три дня тому він підписав контракт з "канонірами"...

Новоспечений півзахисник лондонського Арсеналу Мікель Меріно вибув на декілька тижнів через травму плеча.

Про це повідомив головний тренер "канонірів" Мікель Артета.

"Дуже прикро. У нього травма плеча, і, схоже, він вибув на декілька тижнів. Він упав на підлогу, і Габі приземлився на нього зверху, ймовірно, це перелом", — наводить слова Артети журналіст BBC Нізаар Кінселла.

Нагадаємо, три дня тому, Мікель Меріно підписав контракт з лондонським Арсеналом, перейшовши з Реал Сосьєдад за 37 млн. фунтів стерлінгів.

Минулого сезону 28-річний іспанець провів 45 матчів, у яких забив вісім голів та віддав п'ять гольових передач.