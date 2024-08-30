Англія

Англійський вінгер погодився приєднатися до лондонської команди.

Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо може приєднатися до лондонського Челсі до закриття трансферного вікна. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "пенсіонери" зробили офіційну пропозицію "червоним дияволам" щодо оренди 24-річного англійця, який погодився приєднатися до лондонців.

Зазначається, що Челсі запропонував МЮ подібні умови до тих, що пропонував туринський Ювентус, проте загальний фінансовий пакет більший саме в лондонського клубу.

Майбутнє Санчо тепер залежить від рішення керівництва Манчестер Юнайтед.