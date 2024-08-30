Англія

Англійський вінгер дав "зелене світло" на перехід до табору "пенсіонерів".

Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо, скоріш за все, змінить клубну прописку до закриття трансферного вікна, при цьому англієць може залишитися в англійській Прем'єр-лізі.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 24-річний англієць дав "зелене світло" на перехід до лондонського Челсі.

Зазначається, що між МЮ та "пенсіонерами" продовжуються переговори щодо трансферу гравця, при цьому раніше повідомлялося, що в угоду може бути включений вінгер Челсі Рахім Стерлінг.

Також не виключено, що Санчо все ще може опинитися в туринському Ювентусі, який все ще перебуває у боротьбі за англійського вінгера Юнайтед.