Англійський вінгер дав "зелене світло" на перехід до табору "пенсіонерів".
Джейдон Санчо, Getty Images
30 серпня 2024, 15:20
Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо, скоріш за все, змінить клубну прописку до закриття трансферного вікна, при цьому англієць може залишитися в англійській Прем'єр-лізі.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 24-річний англієць дав "зелене світло" на перехід до лондонського Челсі.
Зазначається, що між МЮ та "пенсіонерами" продовжуються переговори щодо трансферу гравця, при цьому раніше повідомлялося, що в угоду може бути включений вінгер Челсі Рахім Стерлінг.
Також не виключено, що Санчо все ще може опинитися в туринському Ювентусі, який все ще перебуває у боротьбі за англійського вінгера Юнайтед.