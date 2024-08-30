Англія

Бразильський вінгер хоче залишитися в манкуніанському клубі.

Вінгер Манчестер Юнайтед Антоні з великою ймовірністю не змінить клуб в це літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "червоні дияволи" відхилили пропозицію Бетіса щодо оренди 24-річного бразильця.

Зазначається, що Антоні хоче залишитися в Манчестер Юнайтед.

У минулому сезоні бразильський вінгер провів за МЮ 38 матчів, в яких він забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі.