Англія

Уругваєць перебрався до англійської Прем'єр-ліги.

Манчестер Юнайтед придбав опорного півзахисника ПСЖ Мануеля Угарте, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

За даними transfermarkt, сума трансферу 23-річного уругвайця склала 50 млн євро. Гравець підписав контракт, розрахований до кінця червня 2029-го, з опцією продовження на рік.

За ПСЖ Угарте відіграв усього один сезон (2023/24). Протягом нього півзахисник відзначився 3 асистами в 37 матчах у всіх турнірах.

Нагадаємо, що влітку минулого року Спортінг (Лісабон) отримав за Мануеля 60 млн євро.

Нещодавно Манчестер Юнайтед залишив півзахисник Скотт Мактоміней, який приєднався до Наполі.