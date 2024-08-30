Уругваєць перебрався до англійської Прем'єр-ліги.
Мануель Угарте, фото Манчестер Юнайтед
30 серпня 2024, 23:50
Манчестер Юнайтед придбав опорного півзахисника ПСЖ Мануеля Угарте, передає офіційний сайт клубу АПЛ.
За даними transfermarkt, сума трансферу 23-річного уругвайця склала 50 млн євро. Гравець підписав контракт, розрахований до кінця червня 2029-го, з опцією продовження на рік.
За ПСЖ Угарте відіграв усього один сезон (2023/24). Протягом нього півзахисник відзначився 3 асистами в 37 матчах у всіх турнірах.
Нагадаємо, що влітку минулого року Спортінг (Лісабон) отримав за Мануеля 60 млн євро.
Нещодавно Манчестер Юнайтед залишив півзахисник Скотт Мактоміней, який приєднався до Наполі.