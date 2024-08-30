Ще один шотландець перебрався з англійського чемпіонату до італійського.
Скотт Мактоміней, x.com/ADeLaurentiis
30 серпня 2024, 22:22
Центральний півзахисник Скотт Мактоміней залишив Манчестер Юнайтед заради Наполі, передає офіційний сайт клубу Серії А.
За даними transfermarkt, за 27-річного шотландця манкуніанці отримали 30.5 млн євро. Гравець підписав із неаполітанцями чотирирічний контракт.
Мактоміней є вихованцем МЮ. На його рахунку 29 голів і 8 асистів за рідний клуб у 255 матчах у всіх турнірах.
Нагадаємо, що вчора, 29 серпня, колектив Антоніо Конте поповнився нападником Ромелу Лукаку.