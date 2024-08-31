Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу АПЛ, який пройде 31 серпня і розпочнеться о 14:30.

У рамках третього туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 лондонський Арсенал прийматиме на власному полі Брайтон.

СУБОТА, 31 СЕРПНЯ, 14:30. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Новий тур чемпіонату Англії відкриватиме протистояння двох лідерів турнірної таблиці, які у своїх перших двох матчах здобули перемоги. Одним із цих лідерів, як і очікувалося, є лондонський Арсенал, від якого багато вболівальників та футбольних експертів очікують третьої спроби боротьби з Манчестер Сіті за чемпіонство — і очікують, що ця спроба цілком може бути більш успішнішою, ніж у попередні два роки.

Колектив Мікеля Артети разом із Ліверпулем наразі є єдиними командами, які поки що не знають, що таке пропущені голи. У першому турі "каноніри" впевнено обіграли Вулвергемптон з рахунком 2:0, а минулими вихідними Арсенал вже не так впевнено, але з аналогічним рахунком, здобув важливу перемогу над Астон Віллою, причому зробили це лондонці в гостях.

Брайтон також має чим похвалитися на старті нової кампанії, і це стосується не тільки нового молодого і перспективного головного тренера в особі Фабіана Гюрцелера. Під керівництвом 31-річного німця "чайки" спершу здобули розгромну перемогу над Евертоном з рахунком 3:0, а минулого тижня вони закріпили свій успіх на вершині турнірної таблиці непростою перемогою над Манчестер Юнайтед в останні хвилини зустрічі.

Тепер на гравців Брайтона чекає ще важче випробування в особі віцечемпіона Англії, і в цьому протистоянні "чайки" все ж не виглядають фаворитами. І справа тут насамперед не в класі, адже клас молодої команди Гюрцелера не піддається жодним сумнівам. По-перше, на боці "канонірів" підтримка Емірейтс Стедіум. По-друге, напередодні Брайтон брав участь у Кубку англійської ліги, де розгромив Кроулі Таун. І нехай у тому матчі "чайки" грали досить експериментальним та ротаційним складом, фізичні кондиції тут також певною мірою будуть на боці господарів.