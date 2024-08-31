Англія

Це буде оренда на сезон.

Англійський Евертон на старті нового сезону перебуває в поганій формі й мав проблеми з утриманням гравців у власному складі.

У заключний день трансферного вікна це призвело до того, що клуб залишив центральний захисник Мейсон Голгейт.

27-річний виконавець став футболістом Вест Бромвича, який бореться за вихід до АПЛ у Чемпіоншипі.

Клуби домовились про річну оренду без права викупу.

У минулому сезоні захисник провів 17 матчів (1184 хвилини).