Англія

"Іриски" поповнилися гравцем збірної Албанії.

Нападник лондонського Челсі Армандо Броя на правах оренди перейшов до Евертон. Про це повідомляє офіційний сайт "синіх".

Зазначається, що орендна угода розрахована до кінця поточного сезону з можливістю викупити гравця наступним літом. Перехід було оформлено перед самим закриттям трансферного вікна.

"Армандо все ще молодий гравець, який вже накопичив вражаючий досвід, але ми також вважаємо, що у нього є ще великий потенціал, який належить розкрити", — заявив спортивний директор Евертона Кевін Телвелл.

Минулого сезону Армандо Броя провів 19 матчів у всіх турнірах за Челсі, відзначившись двома голами та однією результативною передачею, а вже у другій частині сезону на правах оренди відіграв вісім матчів у складі Фулгема та записав на свій рахунок один гольовий пас.