"Іриски" поповнилися гравцем збірної Албанії.
Броя, getty images
31 серпня 2024, 09:21
Нападник лондонського Челсі Армандо Броя на правах оренди перейшов до Евертон. Про це повідомляє офіційний сайт "синіх".
Зазначається, що орендна угода розрахована до кінця поточного сезону з можливістю викупити гравця наступним літом. Перехід було оформлено перед самим закриттям трансферного вікна.
"Армандо все ще молодий гравець, який вже накопичив вражаючий досвід, але ми також вважаємо, що у нього є ще великий потенціал, який належить розкрити", — заявив спортивний директор Евертона Кевін Телвелл.
Минулого сезону Армандо Броя провів 19 матчів у всіх турнірах за Челсі, відзначившись двома голами та однією результативною передачею, а вже у другій частині сезону на правах оренди відіграв вісім матчів у складі Фулгема та записав на свій рахунок один гольовий пас.