Півзахисник ПСЖ Карлос Солер перейшов до лондонського Вест Гему. Про це повідомляє офіційний сайт "молотобойців".

Зазначається, що орендна угода розрахована до кінця поточного сезону з правом викупу.

Я з нетерпінням чекаю можливості відчути підтримку вболівальників, про яких я вже так багато чув із розмов із людьми, які знають цей клуб, наприклад, із моїм хорошим другом Пабло Форнальсом", — заявив Солер.

"Я завжди мріяв грати в Прем'єр-лізі, і робити це в Лондоні за такий клуб, як Вест Гем, — це неймовірне відчуття.