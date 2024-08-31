Іспанець продовжить кар'єру в Англії.
Солер, getty images
31 серпня 2024, 11:18
Півзахисник ПСЖ Карлос Солер перейшов до лондонського Вест Гему. Про це повідомляє офіційний сайт "молотобойців".
Зазначається, що орендна угода розрахована до кінця поточного сезону з правом викупу.
"Я завжди мріяв грати в Прем'єр-лізі, і робити це в Лондоні за такий клуб, як Вест Гем, — це неймовірне відчуття.
Я з нетерпінням чекаю можливості відчути підтримку вболівальників, про яких я вже так багато чув із розмов із людьми, які знають цей клуб, наприклад, із моїм хорошим другом Пабло Форнальсом", — заявив Солер.
27-річний іспанець став 9-м новачком англійського клубу в літнє міжсезоння. Раніше склад команди поповнили воротар Веслі Фодерінгем, захисники Жан-Клер Тодібо, Аарон Ван-Біссака та Макс Кілмен, півзахисники Крісенсіо Саммервілл, Луїс Гільєрме та Гвідо Родрігес, а також нападник Ніклас Фюллькруг.