Англія

Трансфер встигли оформити.

Нападник Едді Нкетіа перейшов до Крістал Пелес з лондонського Арсеналу. Про це повідомляє офіційний сайт "орлів".

Зазначається, що 25-річний англієць підписав контракт з новим клубом до 30 червня 2029 року. За інформацією Трансфермаркт, "каноніри" отримали за свого вже колишнього гравця 29,7 млн. євро.

"Це неймовірно — підписати контракт із Крістал Пелес — я з нетерпінням чекаю на початок роботи в новому клубі. Щоразу, коли я опиняюся в Південному Лондоні, на моєму обличчі з'являється посмішка, тож приємно повернутися додому", — заявив Нкетіа.

Новачок Крістал Пелес гратиме під 9 номером.

Минулого сезону Едді Нкетіа відіграв за Арсенал 37 матчів, забив шість голів та віддав три результативні передачі.