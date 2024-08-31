Англія

Англійський вінгер — гравець "пенсіонерів".

Атакуючий півзахисник Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо продовжить кар'єру в лондонському Челсі, — стверджує журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, незважаючи на те, що "пенсіонери" досі офіційно не оголосили про підписання 24-річного вінгера, сторони встигли оформити усі документи.

Санчо перейде до Челсі на правах оренди з пунктом про обов'язковий викуп гравця після закінчення терміну орендної угоди.

Нагадаємо, через конфлікт із Еріком тен Гагом другу частину минулого сезону Джейдон Санчо провів в оренді у дортмундській Боруссії та зіграв за той час 21 матч, в яких йому вдалося відзначитися трьома голами та віддати стільки ж результативних передач.