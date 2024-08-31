Англія

24-річний вінгер продовжить кар'єру на Стемфорд Брідж.

Джейдон Санчо перейшов із Манчестер Юнайтед у Челсі.

Челсі орендував 24-річного вінгера на сезон-2024/25 із зобов'язанням викупу.

Раніше повідомлялося, що сума викупу складе 25 млн фунтів.

Нагадаємо, влітку 2021 року МЮ купив Джейдона у Боруссії Дортмунд за 85 мільйонів євро. Другу частину минулого сезону англієць провів в оренді за німецький клуб після конфлікту з тренером Еріком тен Гагом.

У цьому сезоні Санчо вийшов на заміну в матчі за Суперкубок Англії і більше не грав.