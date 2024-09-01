Англія

Потужно-переможна заява нідерландського фахівця.

Напередодні центрального матчу 3-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед — Ліверпуль, головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гаг поспілкувався з журналістами. Його слова наводить BBC.

"Я тут не для того, щоб говорити про Слота, але Ліверпуль, очевидно, перебуває на іншому етапі життєвого циклу. У них зріла команда, гравці, які довгий час грають разом і які дуже досвідчені. У нас набагато більш розрізнений склад, і нам потрібно створити нову команду.

У Ліверпуля є команда, зрозуміла структура, чіткі партнерські взаємини гравців. Це було побудовано за останні роки, і Слот це успадкував. Тож це все залишилося з часів попереднього тренера, але я також бачу дещо, що він привніс в гру команди самостійно.

За останні два роки ми виграли найбільше трофеїв в англійському футболі, якщо не брати до уваги Манчестер Сіті. Це факти та реальність. У нинішньому році ми хочемо перемагати. Хочемо брати трофеї. Впевнений, ми це зробимо.

Мені довелося будувати цей клуб. Ми залучили молодих футболістів і розвивали їх. Ми виграли трофеї. Що ще я можу зробити? Наскільки я знаю, вболівальники задоволені мною, але мені все одно, отримаю я похвалу чи ні. Справа не в мені. Справа в Манчестер Юнайтед.

Ми дуже амбітні: клуб, керівництво, команда. Є потенціал. Тепер потрібно працювати дуже старанно, щоб досягти наших цілей", — сказав Тен Гаг.

Матч між МЮ та Ліверпулем відбудеться сьогодні, о 18:00 за київським часом.