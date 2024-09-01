Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Юнайтед та Ліверпуль.

Манчестер Юнайтед та Ліверпуль зіграють у Північно-західному дербі на Олд Траффорд у рамках третього туру англійської Прем'єр-ліги.

Ерік тен Гаг, після поразки від Брайтона (1:2), залучив до стартового складу де Лігта в центрі оборони, тоді як Гарначо розташується праворуч в атаці, а Зіркзе гратиме на вістрі.

Арне Слот, на тлі перемоги над Брентфордом (2:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї, де Лігт, Мартінес, Далот — Каземіро, Мейну — Гарначо, Фернандеш, Рашфорд — Зіркзе.

Запасні: Баїндир, Гітон, Магвайр, Еванс, Еріксен, Кольєр, Діалло, Антоні, Вітлі.



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Собослаї, Діас — Жота.

Запасні: Келлегер, Гомес, Цимікас, Кванса, Бредлі, Ендо, Елліотт, Нуньєс, Гакпо.



Гра Манчестер Юнайтед — Ліверпуль почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.