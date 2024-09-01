Англія

"Сороки" знову стали для "шпор" нездоланною перешкодою.

У рамках третього туру чемпіонату Англії Ньюкасл Юнайтед зустрівся на власному полі з лондонським Тоттенгемом.

Рахунок у цьому протистоянні відкрив Гарві Барнс, проте на початку другої половини зустрічі автогол Берна повернув паритет на табло.

У підсумку забивали сьогодні тільки "сороки", оскільки на 78-ій хвилині Александер Ісак своїм голом вирвав для Ньюкасла непрості три очки.

Ньюкасл Юнайтед — Тоттенгем 2:1

Голи: Барнс, 37, Ісак, 78 - Берн (аг), 56

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Лівраменто, Крафт, Берн, Келлі (Голл, 68) — Лонгстафф (Тоналі, 68), Гімараес, Жоелінтон — Барнс (Мерфі, 61), Ісак, Гордон (Альмірон, 90)

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, Дрегушін, Удоджі — Сарр (Джонсон, 46), Біссума (Бентанкур, 82), Меддісон (Бергвалль, 82) — Кулусевські, Сон, Одобер (Вернер, 74)

Попередження: Келлі, Лонгстафф, Жоелінтон, Гімараес — Сарр, Біссума, Меддісон, Бентанкур