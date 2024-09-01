Команда Олівера Гласнера нарешті набрала своє перше очко в новому сезоні АПЛ.
Челсі - Крістал Пелес, Getty Images
01 вересня 2024, 17:42
У рамках третього туру чемпіонату Англії в одній із варіацій лондонського дербі Челсі на власному полі не зміг переграти Крістал Пелес.
Для "пенсіонерів" все розпочиналося доволі непогано, оскільки вже на 25-ій хвилині Коул Палмер асистував Ніколасу Джексону.
Але Крістал Пелес було чим відповісти супернику у другому таймі, оскільки лідер "орлів" Еберечі Езе реалізував свій момент та встановив підсумковий рахунок 1:1.
Михайло Мудрик з'явився на полі вже у заключному відрізку матчу і якось вплинути на результат забракло часу.
Челсі — Крістал Пелес 1:1
Голи: Джексон, 25 - Езе, 54
Челсі: Санчес — Гюсто (Мудрик, 73), Фофана, Колвілл, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Мадуеке (Нкунку, 86), Палмер, Нету (Феліш, 58) — Джексон
Крістал Пелес: Гендерсон — Клайн, Річардс, Геї — Муньйос, Вортон, Г'юз (Дукуре, 51), Мітчелл — Камада (Шлупп, 88), Езе — Матета (Сарр, 69)
Попередження: Нету, Фофана, Джексон, Палмер — Г'юз, Муньйос