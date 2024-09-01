Принциповому протистоянню на Олд Траффорд цього разу місця не знайшлось.
Манчестер Юнайтед — Ліверпуль, Getty Images
01 вересня 2024, 19:59
Момент наближення першої міжнародної павзи цього сезону для багатьох команд ризикує стати точкою неповернення. Оскільки настає час підбивати підсумки пройденого шляху, і там випадково може виявитись, що занадто багато каміння вже було розкидано в різні боки. Тож варто починати його збирати, і вже традиційно цим пропонується займатись Манчестер Юнайтед під орудою Еріка тен Гага.
Для нідерландського керманича "Червоних дияволів" вечір неділі був дійсно особливим, бо до нього вперше з робочим візитом завітав новоспечений головний тренер Ліверпуля Арне Слот, який тільки-но починає будувати свій проєкт на підґрунті того, що йому залишив по собі попередник — Юрген Клопп. І виходить це з перших турів значно краще, аніж у Юнайтед, тож господарям Олд Траффорд було, чому позаздрити.
Зокрема, надійній грі в захисті. Бо "червоні" до цього не пропустили жодного м’яча у власні ворота, а як воно буває з Манчестер Юнайтед, ми всі побачили вже в першому таймі. Недбалість у діях позаду — та й усе на тому. Додавати тут більше нічого, якщо навіть такі визнані майстри, як Каземіро з його шаленим досвідом, припускаються, ну, просто дитячих помилок. Яким би штампом це не здавалось.
Дві помилкові дії бразильця, а їх насправді було набагато більше, призвели до того, що Діас двічі завершував передачі від Салаха з правого флангу й таким чином оформив для себе "дешевий" дубль, а для команди — перевагу вже перед відходом на перерву, яка потім переросла на впевненість у діях у першому таймі.
Доля ж самого Каземіро також була очевидною — його замінили вже поперерві, з’явився молодий Кольєр, особливо каші не наварив, але й спокійніше від того позаду в команди тен Гага не стало. Там інша справа, що суперники вже трохи наїлись від такої кількості подарунків, і як ті ледачі коти використовували моменти, які їм надавали опоненти. Окрім Салаха, певна річ, бо як не покласти до двох асистів у скарбничку ще й результативний постріл із передачі Собослаї, якщо господарі настільки щедрі.
Хоча все ж таки футболісти тен Гага провели другий тайм більш змістовно в плані атаки, аніж перший, хоча це й їм не надто допомогло. Бо в одного лише Зіркзе було, щонайменше, три гольових моменти, але він так і не забив. То через утручання Аліссона, то через брак якості під час завершення. Утім, навіть ці голи б не надто забарвили цей поганий вечір для господарів поля.
У наступному турі Манчестер Юнайтед зіграє гостьовий матч проти Саутгемптона, тоді як Ліверпуль прийматиме Ноттінгем Форест.
Манчестер Юнайтед — Ліверпуль
0:3
Голи:
Діас, 35, 42, Салах, 56
Манчестер Юнайтед:
Онана — Мазрауї, де Лігт (Магвайр, 69), Мартінес, Далот — Каземіро (Кольєр, 46), Мейну — Гарначо (Діалло, 69), Фернандеш, Рашфорд — Зіркзе (Еріксен, 86).
Ліверпуль:
Аліссон — Александер-Арнольд (Бредлі, 76), Конате, ван Дейк, Робертсон (Цимікас, 83) — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Собослаї, Діас (Гакпо, 65) — Жота (Нуньєс, 75).
Попередження: Зіркзе, Мартінес, Мейну, де Лігт — ван Дейк