Англія

Принциповому протистоянню на Олд Траффорд цього разу місця не знайшлось.

Момент наближення першої міжнародної павзи цього сезону для багатьох команд ризикує стати точкою неповернення. Оскільки настає час підбивати підсумки пройденого шляху, і там випадково може виявитись, що занадто багато каміння вже було розкидано в різні боки. Тож варто починати його збирати, і вже традиційно цим пропонується займатись Манчестер Юнайтед під орудою Еріка тен Гага.

Для нідерландського керманича "Червоних дияволів" вечір неділі був дійсно особливим, бо до нього вперше з робочим візитом завітав новоспечений головний тренер Ліверпуля Арне Слот, який тільки-но починає будувати свій проєкт на підґрунті того, що йому залишив по собі попередник — Юрген Клопп. І виходить це з перших турів значно краще, аніж у Юнайтед, тож господарям Олд Траффорд було, чому позаздрити.

Зокрема, надійній грі в захисті. Бо "червоні" до цього не пропустили жодного м’яча у власні ворота, а як воно буває з Манчестер Юнайтед, ми всі побачили вже в першому таймі. Недбалість у діях позаду — та й усе на тому. Додавати тут більше нічого, якщо навіть такі визнані майстри, як Каземіро з його шаленим досвідом, припускаються, ну, просто дитячих помилок. Яким би штампом це не здавалось.

Дві помилкові дії бразильця, а їх насправді було набагато більше, призвели до того, що Діас двічі завершував передачі від Салаха з правого флангу й таким чином оформив для себе "дешевий" дубль, а для команди — перевагу вже перед відходом на перерву, яка потім переросла на впевненість у діях у першому таймі.

Доля ж самого Каземіро також була очевидною — його замінили вже поперерві, з’явився молодий Кольєр, особливо каші не наварив, але й спокійніше від того позаду в команди тен Гага не стало. Там інша справа, що суперники вже трохи наїлись від такої кількості подарунків, і як ті ледачі коти використовували моменти, які їм надавали опоненти. Окрім Салаха, певна річ, бо як не покласти до двох асистів у скарбничку ще й результативний постріл із передачі Собослаї, якщо господарі настільки щедрі.

Хоча все ж таки футболісти тен Гага провели другий тайм більш змістовно в плані атаки, аніж перший, хоча це й їм не надто допомогло. Бо в одного лише Зіркзе було, щонайменше, три гольових моменти, але він так і не забив. То через утручання Аліссона, то через брак якості під час завершення. Утім, навіть ці голи б не надто забарвили цей поганий вечір для господарів поля.

У наступному турі Манчестер Юнайтед зіграє гостьовий матч проти Саутгемптона, тоді як Ліверпуль прийматиме Ноттінгем Форест.Манчестер Юнайтед —0:3Діас, 35, 42, Салах, 56Онана — Мазрауї, де Лігт (Магвайр, 69), Мартінес, Далот — Каземіро (Кольєр, 46), Мейну — Гарначо (Діалло, 69), Фернандеш, Рашфорд — Зіркзе (Еріксен, 86).Аліссон — Александер-Арнольд (Бредлі, 76), Конате, ван Дейк, Робертсон (Цимікас, 83) — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Собослаї, Діас (Гакпо, 65) — Жота (Нуньєс, 75).Попередження: Зіркзе, Мартінес, Мейну, де Лігт — ван Дейк