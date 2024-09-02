Англія

Клуб перебуває в роздумах.

Європейське літнє трансферне вікно вже зачинено, однак це жодним чином не впливає на решту країн, де досі можна вести перемовини щодо придбання нових гравців.

Наприклад, у Саудівській Аравії ще залишається певний час, коли команди можуть залучити нових футболістів до свого складу.

І Аль-Іттіхад готовий цим скористатись заради підписання бельгійського нападника лондонського Арсеналу Леандро Троссара.

"Каноніри" отримали першу пропозицію в 35 млн євро щодо свого 29-річного виконавця.

Після цього лондонці взяли час на роздуми, оскільки головний тренер Мікель Артета розцінює бельгійця в якості важливої опції ротації.

Нагадаємо, що Арсенал узимку минулого року заплатив за Троссара 24 млн євро Брайтону.

У попередній кампанії Леандро забив 17 голів та віддав дві гольові передачі за 46 матчів.