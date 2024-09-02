Англія

Нідерландець вкрай впевнено розпочинає у Ліверпулі.

В рамках 3-го туру АПЛ Ліверпуль на Олд Траффорд без шансів розбив Манчестер Юнайтед (3:0).

Таким чином керманич "червоних" Арне Слот — став першим тренером з 2007 року, який у дебютних трьох матчах АПЛ, здобув три "сухі" перемоги. Крім вищезгаданої звитяги над МЮ, Ліверпуль на старті сезону також здолав Іпсвіч (2:0) та Брентфорд (2:0).

Востаннє це вдавалося легендарному шведському фахівцю Свену-Йорану Ерікссону на чолі Манчестер Сіті. На старті АПЛ сезону-2007/08, "містяни" здобули сухі перемоги над Вест Гемом (2:0), Дербі (1:0) та Манчестер Юнайтед (1:0). Зазначимо, що за підсумками тієї кампанії Ман Сіті фінішував на 9 місці в англійській Прем'єр Лізі.

Напередодні Свен-Йоран Ерікссон помер від раку підшлункової залози.