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У шведського тренера було діагностовано термінальну стадію раку підшлункової залози.

У віці 76 років помер колишній тренер збірної Англії Свен-Горан Ерікссон.

На початку року швед повідомив, що у нього діагностовано термінальну стадію раку підшлункової залози.

Ерікссон відомий в Англії по роботі з національною командою в період з 2001 до 2006 року. Також він тренував Манчестер Сіті, Лестер, Рому, Фіорентину, Бенфіку, Сампдорію, Лаціо, збірну Мексики, Філіппін та Кот-д'Івуару, крім того, китайські клуби Гуанчжоу, Шанхай СІПН і Шеньчжень.

Останнім місцем роботи Ерікссона був Карлстад, де він працював спортивним директором.

Навесні 2024 року Ерікссон здійснив свою мрію й став тренером Ліверпуля. Швед увійшов до тренерського штабу команди легенд Ліверпуля на виставковий матч проти легенд Аякса, що відбувся на Енфілді 23-го березня.